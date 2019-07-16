 

На среду запланировано открытие первого харьковского урбан-парка

16 июля 2019 г. 15:00
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Завтра, 17 июля, в Молодежном парке состоится открытие урбан-парка, в рамках которого пройдет фестиваль уличных культур, об этом сообщили а пресс-службе Харьковского горсовета.

На фестивале пройдут мастер-классы по различным видам урбан-культуры: трюковым самокатам, скейтбордингу, роллерблейдингу, уличному футболу, воркауту, паркуру, брейкингу и др. Также состоятся турнир по стритболу и граффити-джем на площади 350 кв. м.

Начало мероприятия – в 17:30.

Программа открытия урбан-парка:

16:30: Открытие дверей урбан-парка «Молодежный»;
17:00-17:30: Официальное открытие (Barstylers шоу, Allstars шоу, X-Makers шоу, Scooter & BMX шоу, Graffitі шоу);
16:30-22:00: Граффити-джем;
17:30-22:00: Турнир по стритболу U18 & Adult;
17:30-22:00: Райдер-джем;
17:30-22:00: Брейкинг баттл среди детей до 16 лет;
17:30-22:00: Уличный футбол & панна футбол;
17:30-22:00: Климбинг-джем;
22:00: Закрытие фестиваля.

Вход - свободный.

Справка. В этом году началась реконструкция Молодежного парка, на территории которого создан первый урбан-парк города.

В урбан-парке будут такие локации: граффити и стрит-арт стены (350 кв.м), площадка для уличного баскетбола с 4-мя кортами, скейт-парк с бетонным покрытием с одной бетонной фигурой и несколькими фанерными, площадка для уличного футбола с кортами для игры 5х5, 3х3, 1х1, а также корт для панны, ивент-площадка для фестивалей и пр. 

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