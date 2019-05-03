"На старт, внимание, марш!" В Харьков съехались 200 велосипедистов со всей Украины

Сегодня в Харькове проходит Чемпионат Украины по велогонкам.

Мероприятие, в котором участвуют 200 велосипедистов со всей Украины, проходит на базе харьковского Велоцентра по адресу: Белогородское Шоссе, 7.

Возраст участников – от 13 до 40 лет.

Велогонка проходит в виде командной эстафеты на горных велосипедах.

В каждой команде находится 5 человек. Для каждого из участников команды дистанция составляет 5 км.

Через каждые пять километров гонки участники передают эстафету друг другу, преодолев таким образом командно 25 км общей дистанции.

Только что стартовали первые участники велогонки.