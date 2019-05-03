"На старт, внимание, марш!" В Харьков съехались 200 велосипедистов со всей Украины

03 мая 2019 г. 11:31
Автор: Светлана Еченина
68 просмотров

Сегодня в Харькове проходит Чемпионат Украины по велогонкам.

Мероприятие, в котором участвуют 200 велосипедистов со всей Украины, проходит на базе харьковского Велоцентра по адресу: Белогородское Шоссе, 7.

Возраст участников – от 13 до 40 лет.

Велогонка проходит в виде командной эстафеты на горных велосипедах.

В каждой команде находится 5 человек. Для каждого из участников команды дистанция составляет 5 км.

Через каждые пять километров гонки участники передают эстафету друг другу, преодолев таким образом командно 25 км общей дистанции.

Только что стартовали первые участники велогонки.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.