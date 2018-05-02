На стене дома в центре Харькова появился голубой кролик

02 мая 2018 г. 11:28
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Известный стрит-арт художник из Великобритании FANAKAPAN нарисовал на стене дома по пр. Независимости, 17 объемный мурал в виде кролика, которого фокусник достает из шляпы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

«В других странах я рисовал краба, акулу, кита. Изображения часто имеют социальный подтекст, например, кит был нарисован как протест против их убоя. А рисунок кролика - просто для развлечения, для создания хорошего настроения. Это узнаваемый во всем мире образ магии, который может заставить человека улыбнуться. Когда я рисовал, многие прохожие уже останавливались, фотографировались, махали мне рукой. В общем, видно, что я старался не зря, людям это нравится», - сообщил художник.

Как рассказывает художник, на рисунок у него ушло три с половиной дня, 50 баллончиков аэрозольной краски и 10 литров водоэмульсионной.

Технический директор творческой группы «Kailas-V» Андрей Пальваль рассказал, что британского художника пригласили нарисовать рисунок в рамках фестиваля «Мурал-фест 2018».

Это первая работа на фестивале в этом году.

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