На выходные в Харькове - до 9 градусов тепла: прогноз погоды

01 ноября 2019 г. 14:50
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На выходные в Харькове ожидается небольшое потепление.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на данные Харьковского регионального центра гидрометеорологии.

По данным синоптиков,  в субботу, 2 ноября, в городе ожидается  переменная облачность, без осадков, ветер – 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью – 4-6 градусов мороза, днем – 4-6 градусов тепла.

В воскресенье в городе будет облачно, без существенных осадков, ветер - 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью – 1-6 градусов мороза, днем – 4-9 градусов тепла.

 

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