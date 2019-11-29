На Земле зафиксировали гигантское цунами высотой в 100 метров

29 ноября 2019 г. 20:00
Источник: Корреспондент.net
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В лондонском Университете Брунель и Токийском университете ученые зафиксировали стометровое цунами. Данные исследования приводит Phys.org.

Данные об уровне моря, собранные специалистами с помощью волновых датчиков, показало формирование стометровой волны. Цунами сформировалось из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии.

Согласно компьютерной модели, основанной на данных об уровне моря в пяти точках вблизи Анак-Кракатау, в 2018 году он “породил” волну высотой в 100 метров.

Когда она достигла ближайшего необитаемого острова, находящегося в нескольких километрах от вулкана, то снизится до 80 метров. Такое уменьшение волны ученые объясняют гравитационным воздействием и трением о морское дно.

Также специалисты отмечают, что если бы волна пошла в другом направлении, то могла бы вызвать катастрофические последствия. В том же 2018 году цунами высотой 3-15 метров стала причиной гибели 400 человек на острове Суматра. А во время извержения Кракатау в 1883 году цунами высотой 42 метра убило 36 тысяч человек.

Ранее ученые предсказали глобальную катастрофу из-за супервулкана. Также Корреспондент писал о том, что под супервулканом зафиксировали подъем магмы.

 

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