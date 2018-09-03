Нашествие летучих мышей. Что делать, если в вашу квартиру ворвалось около сотни рукокрылых?

03 сентября 2018 г. 18:38
Автор: Алина Тюхай
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 Збивати не можна, треба почекати коли він сяде і обережно зняти в рукавичці.

 

Этих рыжих вечерниц Виталию пришлось побеспокоить, потому что они нашли себе приют в одном из медицинских учреждений города. Когда здесь начали ремонт и замену окон, скорее всего они проникли в помещение через щели, рассказывает сотрудник центра реабилитации рукокрылых Виталий Гуков. Парню за полдня удалось отловить более семидесяти особей, но в помещении еще куча щелей и закоулков, где летучие мыши могут притаиться.

 

Это типичные их места обитания, вот такие вот трещины, полости. Этот вид вообще открыто особо не живёт, он обычно живёт в каких-то полостях, забивается в какие-то небольшие отверстия.

Спасенных, говорит парень, сначала отпоят водой, потому что пока они летали - получили легкое обезвоживание. Это взрослые особи, их вес должен быть не менее 20 граммов. В противном  случае их придется еще и откармливать. А уже потом их окольцуют  и отпустят на свободу. Ослабленные и травмированные останутся в Центре Спасения рукокрылых на более длительную реабилитацию.

 

Виталий Гуков, сотрудник Центра реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк

 

Це вид руда вечірниця, це вид мігрант, зазвичай вони живуть влітку в лісах де і розмножуються, а на зиму зараз якраз період коли вони перелітають на південь або останнім часом заселяють міста.

Накануне еще одна группа летучих мышей решила заселить квартиру в многоэтажке. Хозяйка в панике позвонила в службу спасения животных и сообщила, что в помещении более 60 летучих мышей. По словам волонтера службы Александра Павленко, пенсионерка рассказала, что сначала увидела двух летучих мышей на балконе, но не знала, как действовать в таких ситуациях. Поэтому вместо того, чтобы закрыть окно, открыла его полностью, надеясь, что незваные гости вылетят. Однако специалисты говорят, что открытые окна летучие мыши воспринимают наоборот - как приглашение.

 

Александр Павленко, член ОО "Спасение Животных Харьков"

 

Как всегда это какой-то маленький шок,  когда ты видишь, над головой у тебя летают 20 штук и остальные в принципе по стенам по шкафам по всяким ящичкам они просто везде лазят, кишат. Я зашел в коридор мы их начали вылавливать, я был с пареньком, с другом, вылавливали. Потом зашли на кухню там, в принципе такое же количество, штук 30, как и в коридоре.

 

Меньшую часть летучих мышей волонтеры выпихнули в окно. Остальных отыскивали и вылавливали сотрудники Центра реабилитации летучих мышей, которые отпоили мышек и выпустили на волю. Чтобы избежать таких ситуаций специалисты советуют, устанавливать на окна москитные сетки. Но если животное уже залетело, немедленно закрыть окна не паниковать и вызывать службу спасения.

Видео: 

Нашествие летучих мышей - 03.09.2018

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