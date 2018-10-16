Названа дата, когда украинцы смогут оставлять номер при смене мобильного оператора

С 1 мая 2019 года в Украине должна заработать система сохранения номера абонента при смене мобильного оператора (услуга MNP).

Эту дату подтвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на сегодняшнем заседании.

"Датой начала внедрения переноса абонентских номеров (далее – ППН) на сетях мобильной связи определена 1 мая 2019 года. Указанные сроки были согласованы с операторами мобильной связи, а именно решение прошло стадии общественного обсуждения и согласования с заинтересованными государственными органами без замечаний. Принятию данного решения предшествовала длительная работа НКРСИ, УГЦР и органов государственной власти, которая была направлена на внедрение услуг с ППН", - говорится в сообщении Нацкомиссии.

Напомним, эту услугу в Украине пытаются внедрить последние три года.

Для этого провели несколько тендеров, однако их результаты отменяли, потому что участники, которые проиграли, подавали апелляции.

Сколько будет стоить услуга самим абонентам, пока неизвестно.