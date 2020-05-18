Названа лучшая песня в истории "Евровидения"

Британская корпорация ВВС организовала голосование, по результатам которого была определена величайшая песня "Евровидения" по мнению телезрителей. Ей стала Waterloo, которую шведская группа АВВА спела на конкурсе в 1974 году.

Отмечается, что трек, с которым группа выступила в Брайтоне, возглавлял чарты Великобритании и был продан тиражом около шести миллионов копий. Песня также открыла АВВА путь к мировой славе. В шорт-лист лучших песен "Евровидения" вошли также композиции Netta, Кончиты Вурст, Gina G и Bucks Fizz.

"Евровидение-2020" должно было состояться в Роттердаме 14-16 мая, участие в нем подтвердила 41 страна. 18 марта стало известно, что конкурс в этом году проводить не будут из-за распространения коронавируса.

22 февраля состоялся финал Национального отбора на "Евровидение", по результатам которого был определен представитель Украины на конкурсе. В этом году нашу страну должна была представить группа Go-A с песней "Соловей". Директор по управлению персоналом НОТУ Виктория Сидоренко заявила о том, что группа представит нашу страну на конкурсе в следующем году.