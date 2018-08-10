Небезопасный отдых на природе: как с пользой и без тяжелых последствий провести выходные

В конце рабочей недели харьковчане активно планируют свои выходные. Обычно это отдых на природе - у кого с купанием в водоемах, у кого с приготовлением пищи на костре, а у кого - и то, и другое. И спасатели предупреждают - в эти выходные на природе надо быть внимательными - очаги пока разводить запрещено, ведь сохраняется повышенный 5 –й уровень пожарной опасности.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

Выезжали мы на тушение в экосистемах, в том числе и на лесные массивы, если говорить точную цифру – это 1700 раз. По отношению к общему числу пожаров – это 51 процент

Впрочем, опрошенные харьковчане уверяют, что отдыхают исключительно согласно правилам пожарной безопасности и хорошо понимают, как должно быть оборудовано место отдыха

Давид

Главное, чтобы было все аккуратно, и следили люди, чтобы пожаров не было. - Как обустраиваете свое место, где сами отдыхаете? – Кирпичи, небольшая ямка для костра , сидения.. ну, не знаю, как сказать – Как часто выезжаете – Ну, в месяц пару раз

Анастасия

Мангал, не стихийно, а мангал - и все обязательно потом тушится и мусор весь забирается

Впрочем, несмотря на такие ответы, количество пожаров не уменьшается. Также, говорят спасатели, следует обратить внимание и на правила поведения на воде, но несчастных случаев тоже хватает.

Сергей Колосовский, нач. упр. предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Хар.обл.

С початку року, згідно з наданими висновками, на водних об єктах загинуло 14 осіб. З яких 11 загинуло з початку сезону – це з першого червня. У Новобаварському та Куп янському районах було зафіксовано загибель дітей

А погода на выходных будет способствовать отдыху на природе. Так в субботу, 11 августа, будет солнечно и безоблачно. Столбик термометра покажет +17 ночью и +27 градусов днем.

воскресенье будет облачная с прояснениями, ночью будет +17, днем ​​воздух прогреется до 29 градусов.

Начнется следующая неделя с солнечной и жаркой погоды. Днем столбик термометра поднимется до 29 градусов с отметкой +. Ветер будет северо-западным, 4 метра в секунду.