Нескучные джинсы: как разнообразить гардероб?®

Тест: вам срочно нужно выбежать на улицу – за сбежавшим котом, за хлебом или к заболевшей подруге. Что вы оденете? 98% читателей вспомнили о джинсах. Удобная, практичная, вечно модная базовая вещь спасает в любой ситуации. Женские джинсы – это стильно, молодежно и просто красиво. Захотели добавить обновку в коллекцию?

Скинни. Суперузкие джинсы, при взгляде на которые неискушенные обыватели задумаются – как это можно было надеть? Мы-то знаем, что скинни сделаны из мягкого эластичного денима и облегают ноги как вторая кожа.

Популярность этой модели у длинноногих девушек вполне объяснима – это лучший из возможных способов продемонстрировать безупречную фигуру без капли жира и целлюлита. Шоперы с стажем обратят внимание на длину модели и рискнут подрезать джинсы чуть выше, чем раньше: укороченные брючки на пике популярности.

Кюлоты. Полная противоположность предыдущей модели. Брюки широки, как Черное море, свободно пропускают воздух и срывают полноватые ножки. Укороченные широкие брюк хороши для поздней весны и лета, удобны для прогулок на яхте и романтичных ужинах.

Кюлоты удивительно фотогеничны: вы с удивлением рассматриваете фотографии с последней экспедиции по Испании и понимаете, что кюлоты просто спасли ваш слегка невыспавшийся образ.

Завышенная талия. Любимая модель девушек с небольшим лишним весом: жирок элегантно прячутся под плотной тканью и ждет результатов новомодной диеты и фитнеса.

Стилисты рекомендуют подбирать модель с кокеткой сзади и лампасами по бокам: посадка по фигуре будет безупречной, а продольные полосы визуально вытянут фигуру и отминусуют пару кило.

Цветные. Ну кто сказал, что джинсы должны быть исключительно небесных оттенков? В моде:

ослепительно-белые -идеальный вариант для отпуска на море;

пестрые - подойдут для шопинга или офиса;

насыщенных оттенков бордо, апельсина, мха - великолепный выбор для представительниц творческих профессий.

Спорт-шик. Джинсы прекрасно приспособились к модному движению. В конце-концов, деним – это натуральный хлопок, он экологичен и приятен в носке.

Стилисты сделали штанины шире, посадили верх на резинку с традиционной для спортивок кулиской, укоротили низ и собрали штанишки на резинку. Модно, стильно и невероятно комфортно. Тот самый случай, когда джинсовый стиль не будет мукой в долгом путешествии.