Nova Sinfonietta Art Talk: Харьковчан познакомят современной музыкой камерного оркестра

13 сентября 2017 г. 19:40
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В Харькове стартует образовательная программа современной классической музыки в исполнении нового камерного оркестра.

Всех, кто стремится глубже понимать современную классическую музыку, приглашают стать слушателями проекта Nova Sinfonietta Art Talk - цикла концертов нового камерного оркестра с комментариями дирижёра и интерактивными презентациями.

Проект стартует 19 сентября в 20.00 в ДК ART AREA (ул. Чернышевская,13).

Основатель и руководитель Nova Sinfonietta— американский дирижёр и пианист харьковского происхождения Станислав Христенко, арт-директор Международного Музыкального Фестиваля “Зеркальная струя”. Четыре года назад Станислав был удостоен звания Steinway Artist, которое уже 150 лет вручают лучшим пианистам мира.

Под руководством Станислава камерный оркестр будет давать в Харькове несколько концертов в год.

Репертуар Nova Sinfonietta Art Talk ориентирован на прогрессивную аудиторию. Первая программа посвящена произведениям американских композиторов ХХ и ХХI века: Скотта Джоплина, Лероя Андерсона, Джорджа Гершвина, Самюэля Барбера, Филипа Гласса, Джона Адамса и других.

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