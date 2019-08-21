Новое дыхание - старым музеям: в области музеи кардинально изменятся

Студентка из Винницы, Карина, путешествует по Украине. В каждом городе девушка обязательно посещает музеи.

В Харькове она пришла сразу в несколько, один из них – музей университета Каразина.

Карина Дзинь, студентка

Підходиш просто до речей давніх, історичних речей, підходиш і ти їх трогаєш і просто відчуваєш, що раньше таке було. Раньше таким люди жили. Зараз, звичайно, технології і все таке, але дуже подобається доторкнутися до частини історії. Ну, наприклад, та сама друкарська машинка - вона просто така шикарна.

Мария же убеждена: музеи должны быть не только информативными, но и интересными для человека любого возраста. Лучше в этом помогут информационные технологии.

Мария Рослова, студентка

Возможно, их надо как-то модернизировать, сделать более интерактивными, чтобы новое поколение еще больше заинтересовалось.

Вот это - яркий пример элементов современного музея. Интерактивная доска, с помощью которой посетители музея могут поиграть в игру и одновременно узнать, на кого из исторических деятелей они похожи. Для нее была разработана специальная программа, благодаря которой доски могут легко обойтись без Интернета.

Павел Еремеев, ст. научный сотрудник Музея истории университета Каразина

Ви можете відповідати на питання. Я з’явився на світ, чи я хотів би з’явитися на світ у певну епоху, чи у певній країні. І таким чином ви граєте, дивитеся, яка країна вам більше подобається естетично.

Такие уголки в музеях более всего привлекают посетителей, говорят сотрудники. Коммуникация с посетителями может быть разной: виртуальное путешествие во времени и пространстве, аудиовоспроизведение, элементы игры и тому подобное.

Такие музеи, музеи нового типа, хотят создать в Харьковской области - в маленьких районных центрах. На днях были названы победители проекта «Азимут культурного развития», который проводил Харьковский исторический музей при поддержке областного совета.

Оксана Желтобородова, заместитель руководителя проекта «Азимут Культурного развития»

Наш проєкт спрямований на те, щоб музейники відповідали сучасним реаліям, і робота музеїв складалася не лише зі збереження і популяризації того, що ми маємо. А щоб музеї розширили свою діяльність і стали культурними центрами, стали хабами, стали музеями-фестами.

Все участники прошли обучение. На тренинге они представили собственные проекты, где показали, какие новые экспозиции можно создать, провести лекции и мастер-классы, фестивали и тому подобное. Эксперты помогли музейщикам усовершенствовать проекты. Участие приняли 13 музеев Харьковской области.

Ирина Кулик, нач. Упр. по вопросам местного самоуправления развития общин и международных связей Харьковского облсовета

Но им не хватает некоторых компонентов. И это очень мы заметили, когда каждый раз приезжая в районы, посещая музей, мы видим, что им не хватает современных знаний, им не хватает знаний по коммуникации, им не хватает знаний, как работать в соцсетях и пропагандировать свой музей. Им не хватает практических знаний и выездов и посмотреть, как другие люди сделали.

Следующий шаг – собственно, переформатирование музеев и восстановление их имиджа.