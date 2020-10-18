Новое эпидемическое зонирование: "Укрзализныця" закрывает продажу билетов в трех городах Украины

"Укрзализныця" с понедельника, 19 октября, закроет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком.

Продажа билетов закрывается на девяти станциях в связи с новым карантинным зонированием.

Об этом говорится на сайте компании.

Так, с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - сказано в сообщении.

Отмечено, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1:00 после его отправления со станции, указанной в проездном документе, УЗ возвращает полную стоимость билета.

Напомним, согласно последнему карантинному зонированию, в «красную» зону карантина попали около 30 городов, Харьков - среди них. Киев оставили в оранжевой зоне.