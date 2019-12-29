Новогодняя ночь: кто выступит на площади Свободы и во сколько обойдутся праздничные вкусности?

29 декабря 2019 г. 17:01
Автор: Лариса Говина
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Фото с елкой, каток и большая ярмарка. За два дня до Нового года на площади Свободы многолюдно.  Очереди около праздничных декораций и лотков с едой. Больше всего сейчас горожане покупают шашлык, плов, кукурузу и другие вкусности. В новогоднюю ночь, говорят продавцы, к этому списку добавится алкоголь.

Спартак, продавец мясных блюд:

Шашлык у нас идет свиной - за 100 грамм 60 гривен. Куриный - 50 гривен. Шаурма - 60 гривен. Хот-дог - 40. Наливочки - 100 грамм 40 гривен. И чай, кофе - 10, 15, 20 гривен, в зависимости от заказов, с молоком, не с молоком.

Горожане говорят - новогоднюю ночь планируют проводить дома, однако некоторые продолжать празднование 2020-му уже на площади.

Юрий, харьковчанин:

Та по-разному бывает, бывает и развлекательные, бывает и по-домашнему, но на площадь обязательно приезжаем.

Лидия, харьковчанка:

Собираемся мы отмечать дома, в кругу семьи, развлекательная программа одна - дети и внуки., то есть всем одним коллективом. Как каждый год, собственно говоря.

Александр, харьковчанин:

Домашний, в кругу семьи, соберемся все вместе, бабушки-дедушки. И будем праздновать.

Развлекать харьковчан, которые встретят Новый год на площади Олег Винник, Наталья Могилевская и Серега. Метро будет работать дольше - до 3-х ночи 1 января. А до 4 утра от станций метро по основным направлениям будут ходить другие виды общественного транспорта: трамваи и троллейбусы.

Видео: 

Кто выступит на площади Свободы и во сколько обойдутся праздничные вкусности? 29.12.19

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