 

Новой "Мисс Украина" стала харьковчанка

13 сентября 2019 г. 14:12
Источник: Зеркало недели
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12 сентября в Киеве прошел конкурс красоты "Мисс Украина-2019", победительницей которого стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша, сообщается на странице конкурса в Instagram. Она  получила не только корону и звание самой красивой девушки Украины, но и денежный приз в размере 400 тысяч гривен.

Звание "Мисс Украина-Земля" получила Елена-Эвелина Фирут, а Miss Ukraine International 2019 — Марина Киосе.

Как сообщает ТСН, победительница этого года – мастер спорта по художественной гимнастике, у нее экономическое образование, в данный момент она получает еще одно – юридическое.

В прошлом году вокруг конкурса "Мисс Украина" разгорелся скандал. Тогда в финале "Мисс Украина 2018" победила киевлянка Вероника Дидусенко. 23-летняя киевлянка должна была представить Украину в Китае, вместе с тем она нарушила правила конкурса и была лишена короны.

Согласно правилам "Мисс Украина", среди прочих требований, участницы не должны состоять в браке ни в прошлом, ни на момент проведения конкурса, а также у них не должно быть детей. Аналогичные правила и на конкурсе "Мисс Мира", в котором участвует победительница украинского конкурса. Дидусенко же ранее была замужем и у нее есть ребенок.

Позже стало известно имя новой "Мисс Украина-2018", которой стала Леонила Гузь.

 

Видео: 

У столиці обрали Міс Україну 2019

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