Новый год и Рождество 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

25 декабря 2020 г. 16:00
Источник: Корреспондент.net
5 просмотров

В январе 2021 года украинцев ожидает 12 дней отдыха − десять выходных и два праздничных дня.

Новый год попадает на пятницу, 1 января, и официально является нерабочим днем. Таким образом украинцев ожидает трехдневный уикенд − 1, 2 и 3 января.

После празднования предстоит короткая рабочая неделя с 4 по 6 января.
При этом в предрождественскую среду, 6 января, рабочий день будет сокращен на час.

Далее украинцев ожидают настоящие рождественские каникулы: четыре дня отдыха с 7 по 10 января. 

Отметим, рабочий день пятницы, 8 января, переносится на субботу 16 января. 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53