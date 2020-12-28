Новый год в Харькове: увидят ли харьковчане фейерверки в новогоднюю ночь?

"В новогоднюю ночь на улице Библика при запуске фейерверка 34-летнему мужчине оторвало кисть, также он получил ожоги лица и многочисленные рваные раны. Пострадавшего бригада «скорой» доставила в больницу. Медики расценивают его состояние здоровья как тяжелое", - именно такой была топ-новость в Харькове почти два года назад 1 января 2019 года.

Считанные дни остались, чтобы узнать, попадет ли теперь кто-то на больничную койку, уйдя в новогоднюю ночь делать небо ярким.

Фейерверки, бенгальские огни и другая пиротехника сейчас "разлетаются" как те "горячие пирожки" из известного фразеологизма.

Продавец этого взрывоопасного товара Денис уверяет, что всегда рассказывает покупателям, как правильно пользоваться любым пиротехническим изделием из его ассортимента.

Денис, продавец пиротехнических изделий

Даже та же установка. Если она перевернётся ... То есть её надо хорошо укреплять кирпичами или прикоп сделать. Они все, в принципе, опасные, если с ними неаккуратно обращаться.

Запуск фейерверка - это всегда красиво, но, кажется, не всегда уместно. Например, как это было во время захоронения мэра Харькова Геннадия Кернеса.

А вот уместна ли пиротехника в новогоднюю ночь, когда большинство людей переполнены счастьем и оптимистичными ожиданиями - есть определенная прослойка населения, которая считает, что нет.

Артур

Ну, взрывают в основном подростки во дворах. Ну, мешают, потому что идут люди во дворах. Ну, вот мне нет, а, к примеру, люди с детьми идут. Вот дети пугаются маленькие.

Александр

А вот, допустим, пожилым людям отдыхать - это очень, скажем так, очень мешает. Особенно сердечникам, которым нужен спокойный отдых. Особенно в тёмное время суток.

В любом случае, вкусно поев и выпив в новогоднюю ночь, те, кто сейчас делают план продавцу пиротехники Денису, выйдут с приобретенным товаром на улицу и начнут просаживать потраченные деньги в воздух.

Запрещать или нет фейерверки, должны решать местные органы власти.

Однако, даже в случае запрета, вряд ли выполнение этого предписания им по силам эффективно проконтролировать.