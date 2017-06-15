О свободе личности и семейных ценностях. В Харькове состоится премьера знаменитой драмы Ибсена "Кукольный дом"

15 июня 2017 г. 19:02
Автор: Лариса Говина
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На сцене театра имени Пушкина актеры репетируют новую постановку, основные сцены спектакля, признаются, отрабатывают по несколько часов в день. Этим летом в их исполнении харьковские зрители впервые увидят знаменитую пьесу "Кукольный дом" Генрика Ибсена. "Кукольный дом" Ибсена - история о семейных отношениях и свободе человеческой личности. В конце 19 века это произведение называли символом феминизма, главная героиня Нора уходит от мужа, таким образом ломая все нормы и установки, которые существовали в обществе больше 100 лет назад. Актриса Ольга Солоницкая, которая сыграет Нору на сцене театра имени Пушкина рассказываеет, этот образ очень глубокий и воспроизвести его идеально ей пока сложно. Но проблемы этой семьи и ее героини будут близки практически каждому зрителю.

Ольга Солоницкая, исполнительница роли Норы:

 

У меня сложности возникают с первым актом, когда нужно играть легкую и веселую девочку. Дается мне гораздо сложнее то что происходит во втором акте мне очень понятно. Это те вещи, которые с молоком матери впитаны. Очень нравится, интересно. и вообще такие женщины мне очень близки. Сыграть такую роль - это большая удача.
 

А вот режиссер постановки Ольга Турутя-Прасолова подчеркивает, её "Кукольный дом" - это эксперимент с классикой. В своей постановке она не хочет видеть несчастную всеми обиженную женщину, цель режиссера - показать проблему непонимания между мужем и женой с разных сторон.

Ольга Турутя-Прасолова, режиссер:

Наша Нора, не варто її жаліти і не варто жаліти себе, тому що коджна людина відповідальна за свій вчинок сама і весь простір навколо себе ми будуємо самі, а не хтось. Це ілюзія що ніби хтось винен у наших проблемах, ми самі винні і на її прикладі дуже видно як одна брехня ніби на благо родини перетворюється на катастрофу.

Премьера драмы Генрика Ибсена в интерпретации харьковчан состоится уже 30 июня.

Видео: 

В Харькове состоится премьера знаменитой драмы Ибсена "Кукольный дом" - 15.06.2017

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