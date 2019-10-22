Обычная и спортивная обувь в Украине от Miration.ua®

Женская обувь может быть удобной без ущерба красоте. Комфорт ношения зависит от качества обувных изделий, материала исполнения, бренда, грамотно подобранного размера. Угги, ботфорты, сапоги, полусапожки, модели со шпилькой, без нее могут быть одинаково комфортны — когда обувь хорошо сидит по ноге, отвечает погодным условиям. Выбор легко сделать при соблюдении нескольких правил.

Важные моменты при покупке обуви

На реальное удобство ношения влияют следующие факторы.

Размер. Изделия не должны жать, болтаться.

Масса. Выбранная обувная модель должна поддерживать комфорт движений — когда двигаться предстоит долго, нужно выбирать самые легкие варианты.

Тип голенища. На лето выбирают открытые либо невысокие модели, для зимы покупают обычно сапоги, полусапожки выше щиколотки.

Толщина подошвы, каблук. Постоянно передвигаться лучше без высокого каблука, резкого подъема, на подошве средней толщины. Сапоги, туфли на шпильке, платформе рекомендуется оставить для особых случаев.

Покупательницам стоит учитывать цвет. Белые модели выглядят броско, стильно, но ухаживать за изделиями труднее. Когда ношение предполагается ежедневное, лучше выбрать более темные цвета.

Спортивная обувь — чем удобна

Если носить туфли-лодочки или каблуки по паре часов, почти всегда они покажутся комфортными. Но когда обуваться предстоит надолго, тем более — активно передвигаться, ситуация меняется. Именно кроссовки могут предложить максимальный уровень удобства.

Конструктивные особенности помогают поддерживать правильное положение стопы. Пальцы не пережимаются, свод изгибается под естественным углом, нагрузка во время ходьбы распределяется равномерно. Стопы, щиколотки меньше устают, даже если ходить несколько часов подряд.

Конструкция кед позволяет коже дышать. Поскольку обувной верх обычно сделан из материала, пропускающего воздух, исключено потение, замерзание ног, при любой погоде внутри кед сохраняется нормальный микроклимат. Удается избежать появления мозолей, раздражений кожи, неприятного запаха.

Упругая мягкая подошва выполняет амортизационные функции. Это дает возможность ходить по парковым дорожкам, по ровному твердому асфальту. Подошва сглаживает неровности поверхности, смягчает неизбежные удары от контакта с твердым асфальтом — значит, исключена боль после длительных прогулок.

Кроссовки дополнительно удобны легкостью ухода. Они устойчивы к изнашиванию, загрязнения можно помыть, даже постирать. Парадные туфли изнашиваются очень быстро, любые пятнышки или царапины сильно портят их внешний вид.

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