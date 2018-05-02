Одаренные школьники Харьковской области отдохнут в Албании

02 мая 2018 г. 14:10
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14 детей – победители предметных олимпиад, конкурсов МАН и других интеллектуальных соревнований – бесплатно отдохнут в течение недели на берегу моря в Дурресе.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Новый культурно-образовательный проект реализуется в области по инициативе главы ХОГА Юлии Светличной.

Неделю, со 2 по 8 мая, школьники проведут на берегу моря в городе Дуррес. Также они посетят столицу Албании – город Тирана, побывают в крепости в городе Круя.

Кроме того, для школьников подготовили поездку в уникальный город Берат, который занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Его особенность в том, что все дома построены на скалах.

Город  является образцом городской застройки Османской империи.

Также ребята побывают в одной из ведущих школ Албании.

 

 

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