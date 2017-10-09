Олени, зайцы и медведи из цветов. В харьковском экопарке открылся Бал хризантем

Желтые, оранжевые и даже двухцветные – в этом году флористы екопарка Фельдмана высадили больше 35 тысяч живых цветов к открытию Бала хризантем.

Николай Дворецкий, ст. озеленитель "Фельдман Экопарк":

Композиции на клумбах - они делаются из кустовой, парковой хризантемы. Скульптуры в виде животных - в виде зайца, кабана, медведя и дальше вы увидите - это все срезная хризантема.

По количеству цветов бал этого года уже побил рекорд 2016-го. Рекордным стало и количество посетителей праздника, который шестой раз подряд проходит под патронатом Международного благотворительного «Фонда Александра Фельдмана». Только за один уикэнд посмотреть на цветочные композиции и сделать с ними огромное количество сэлфи успели больше 60 тысяч человек. Атмосферу праздника помогала создавать живая музыка – дл гостей играл симфонический оркестр Харьковской филармонии.

Николай Дворецкий, ст. озеленитель "Фельдман Экопарк":

Некоторые сорта срезной хризантемы голландские. Они необычные, вы их увидете на скульптурах, например, черепахи.

Подобранные сорта хризантем заморозков не боятся, поэтому любоваться цветочным разнообразием харьковчане смогут на протяжении месяца.