Они нуждаются в любви и доме. Волонтеры вышли на площадь вместе с собаками из городского приюта

Они не имеют дома, зато наделены острым умом и добрым сердцем. «Зачем покупать, если можно взять из приюта», - с таким призывом волонтеры «Центра обращения с животными» целый час ходили от университета Каразина к Сумской улице. Это своеобразное ознакомительное шествие, во время которого с десяток пушистых подопечных приюта демонстрировали харьковчанам команды, которые они знают и обнимались с желающими.

Алена Шибарова, волонтер

Цель того, чтобы больше людей привлечь к приюту, чтобы они ездили брали собак из приюта, а не покупали там всяких породистых, потому что сейчас вот больше пошло без породистых собак, которые ищут дом.

София уже два года волонтерит в городском приюте, чтобы позаниматься и выгулять собак отводит целых три дня в неделю. А все для того, чтобы больше социализировать четвероногих, говорит мечтает стать кинологом. Уверена, что сколько бы внимания не уделяли животным в приюте - этого всегда будет мало пушистым.

София Костюковская, волонтер

Чтобы больше народа приезжало и забирало тех собак. потому что понятно там условия хорошие, но лучше им будет конечно дома. Ей года, наверное, два если не больше. Да, шикарная собачка, очень социальная, не кусается не замыкается в себе.

С десяток волонтеров «Центра обращения с животными» вместе со своими пушистыми подопечными сегодня вышли на площадь Свободы по случаю Дня защиты животных, таким образом зоозащитники решили привлечь внимание к судьбе бездомных животных, которым нужна забота и любящие хозяева.

Петр Полященко, кинолог «Центра обращения с животными»

Вот таким маршем впервые. Вот сегодня мы поменяли формат, потому что нам важно достучатся до каждого, что приезжайте нам нужны ваши руки, ваше любящее сердце и ваша открытая душа.

В дальнейшем мероприятие планируют повторить, ведь по словам организаторов, уже несколько харьковчан пообещали посетить приют и выбрать себе пушистого друга.