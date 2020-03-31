Онлайн-казино «Горилла» изнутри: как работает сервис и можно ли его обыграть®

Онлайн-казино «Горилла» – не самый известный игровой сервис среди украинцев. Компания не вкладывает огромные ресурсы в рекламу, поэтому и узнаваемость бренда пока невысокая. Однако в кругу постоянных игроков сервис имеет высокую популярность благодаря своей надежности, безопасности и выгодной системе бонусов.
Мы решили разобраться, как работает БК Gorilla, и в чем ключевые особенности данной игровой платформы.
Официальный сайт находится по адресу joygorillas.com. Здесь можно сделать ставку на реальное спортивное событие из мира тенниса, футбола или баскетбола, а также поставить на киберспорт. Это новое направление в индустрии ставок, которое только набирает обороты. Если вы хорошо разбираетесь, какие команды лидируют в игре – онлайн ставки на киберспорт Горилла помогут вам хорошо заработать.
С доступом к сайту в украинских пользователей практически не наблюдается проблем. На сервис можно попасть, как через поисковик, так и по ссылкам на партнерских ресурсах и зеркалах.
Чтобы открылась возможность делать ставки и играть в игры, необходимо завести личный кабинет. На сервисе Горилла регистрация проходит следующим образом:
находим салатовую кнопку «Регистрация» в верхнем правом углу экрана;
в открывшемся окне вводим свой e-mail и придумываем пароль;
выбираем валюту игрового счета (важно выбрать правильно, потому что в дальнейшем к ней будет привязываться система для вывода денег);
если есть промокод – можно указать его и получить специальный бонус после регистрации;
прочитать правила сервиса и поставить отметку о согласии с ними;
зарегистрировать новый аккаунт.
Сразу после создания личный кабинет будет работать с ограничениями. Для того, чтобы их снять, нужно подтвердить свой профиль по ссылке, которая придет на регистрационный e-mail. Просто открываем письмо и кликаем на линк для подтверждения. Все дальнейшие операции произойдут в автоматическом режиме.
Делать ставки в БК «Горилла» можно по четырем видам спорта и нескольким киберспортивным мероприятиям, среди которых CS:GO, FIFA, League of Legends. Создатели сервиса сделали упор именно на этом разделе, и предлагают пользователям:
подробную аналитику по завершенным играм;
анонсы топовых киберсостязаний, которые планируются в ближайшем будущем;
беты на аутрайты.
Выбор футбольных соревнований в системе достаточно большой и насчитывает несколько сотен событий. Ассортимент баскетбола, тенниса и поединков UFC гораздо скромнее – всего несколько десятков. Букмекер обеспечивает небольшую, однако гарантированную маржинальность. В лайв ставках она доходит до 7%, а прематчи имеют более скромные показатели в 4-5%.
Волшебных методик, которые позволяют гарантированно выиграть у любого букмекера, не существует. Однако есть способы заметно повысить свои шансы на победу и сократить вероятность проигрыша. Для этого можно использовать доступные промокоды и разбавлять ставки бонусными деньгами. В таком случае, даже если ваш прогноз не сыграет, часть потери можно компенсировать.
Регистрируйтесь и испытывайте свою удачу!