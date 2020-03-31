Онлайн-казино «Горилла» изнутри: как работает сервис и можно ли его обыграть®

Онлайн-казино «Горилла» – не самый известный игровой сервис среди украинцев. Компания не вкладывает огромные ресурсы в рекламу, поэтому и узнаваемость бренда пока невысокая. Однако в кругу постоянных игроков сервис имеет высокую популярность благодаря своей надежности, безопасности и выгодной системе бонусов.

Мы решили разобраться, как работает БК Gorilla, и в чем ключевые особенности данной игровой платформы.

Как попасть на официальный сайт БК «Горилла»

Официальный сайт находится по адресу joygorillas.com. Здесь можно сделать ставку на реальное спортивное событие из мира тенниса, футбола или баскетбола, а также поставить на киберспорт. Это новое направление в индустрии ставок, которое только набирает обороты. Если вы хорошо разбираетесь, какие команды лидируют в игре – онлайн ставки на киберспорт Горилла помогут вам хорошо заработать.

С доступом к сайту в украинских пользователей практически не наблюдается проблем. На сервис можно попасть, как через поисковик, так и по ссылкам на партнерских ресурсах и зеркалах.

Регистрация в системе БК

Чтобы открылась возможность делать ставки и играть в игры, необходимо завести личный кабинет. На сервисе Горилла регистрация проходит следующим образом:

находим салатовую кнопку «Регистрация» в верхнем правом углу экрана;

в открывшемся окне вводим свой e-mail и придумываем пароль;

выбираем валюту игрового счета (важно выбрать правильно, потому что в дальнейшем к ней будет привязываться система для вывода денег);

если есть промокод – можно указать его и получить специальный бонус после регистрации;

прочитать правила сервиса и поставить отметку о согласии с ними;

зарегистрировать новый аккаунт.

Сразу после создания личный кабинет будет работать с ограничениями. Для того, чтобы их снять, нужно подтвердить свой профиль по ссылке, которая придет на регистрационный e-mail. Просто открываем письмо и кликаем на линк для подтверждения. Все дальнейшие операции произойдут в автоматическом режиме.

Правила ставок и игровой счет

Делать ставки в БК «Горилла» можно по четырем видам спорта и нескольким киберспортивным мероприятиям, среди которых CS:GO, FIFA, League of Legends. Создатели сервиса сделали упор именно на этом разделе, и предлагают пользователям:

подробную аналитику по завершенным играм;

анонсы топовых киберсостязаний, которые планируются в ближайшем будущем;

беты на аутрайты.

Выбор футбольных соревнований в системе достаточно большой и насчитывает несколько сотен событий. Ассортимент баскетбола, тенниса и поединков UFC гораздо скромнее – всего несколько десятков. Букмекер обеспечивает небольшую, однако гарантированную маржинальность. В лайв ставках она доходит до 7%, а прематчи имеют более скромные показатели в 4-5%.

Как обыграть букмекерскую контору

Волшебных методик, которые позволяют гарантированно выиграть у любого букмекера, не существует. Однако есть способы заметно повысить свои шансы на победу и сократить вероятность проигрыша. Для этого можно использовать доступные промокоды и разбавлять ставки бонусными деньгами. В таком случае, даже если ваш прогноз не сыграет, часть потери можно компенсировать.

Регистрируйтесь и испытывайте свою удачу!