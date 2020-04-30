Онлайн консультации и маски для посетителей: как изменилась работа ветеринарных клиник

- Здравствуйте, меня зовут Илья, сегодня, я вас буду принимать. Что у вас случилось? - Здравствуйте, у нас ночью была рвота и диарея с кровью…

Обычно игривый и непоседливый Тор, вялый и дрожит, как осенний лист. Врач измеряет температуру и осматривает животное.

- Нужно будет провести рентген-контрастную рентгенографию и оставить его на стационаре

Хозяйка двухлетнего чихуахуа рассказывает: ему было так плохо, что едва дождалась утра, чтобы показать Тора ветеринару. О новых правилах работы клиники узнала заранее

АЛЁНА, харьковчанка

Есть правила, которые нам отправили в Вайбере и по телефону администратор рассказала. Что только один человек может быть, в маске, соответственно. Но выхода особо нет. Все равно нужно приезжать, поэтому ездим аккуратно

Без выходных и весь день - несмотря на карантин, график работы ветеринарных клиник не изменился.

Сейчас проводят ультразвуковое исследование кошке Маруси. Хозяева переживают, что она набрала в весе

- Она у нас любит покушать. - Та я вижу… Давай, Марусенька… Под мочевым , если она беременная , где-то в этой зоне должны быть плоды. Плодов я не вижу. Это значит, что скорее всего, она просто толстенькая

Впрочем, сейчас к стандартной санитарной обработке поверхностей, где осматривают животных, добавилась дезинфекция дверных ручек, а еще - пола и диванов возле стойки администратора клиники. Её проводят четыре-пять раз в день. А еще здесь ввели онлайн консультации.

ИЛЬЯ ЛЕБЕДЕВ, врач ветеринарной медицины

Да, безусловно, это не совсем то, что мы можем оказать непосредственно в клинике, потому что некоторые виды услуг проводятся только в присутствии животных. Отбор крови, например. По онлайн консультации кровь не посмотришь. Если ситуация требует визита, то при условии соблюдения всех правил можно приехать в клинику, и все вопросы мы здесь решим

Сейчас в клиники действует правило - одно животное, один сопровождающий. Это чтобы не было скопления людей. На входе всех просят надеть бахилы. Есть и запас масок. Мол, когда домашнему котику или щенку плохо, испуганные хозяева их просто забывают дома.

В ветклиниках говорят: сейчас пациентов больше. Люди сидят дома и больше присматриваются к самочувствию своих кошек и собак. Ветеринары надеются, что такими хозяева животных останутся и в будущем. Ведь, чем раньше обратиться за помощью к специалистам, тем больше шансов, что животное выздоровеет