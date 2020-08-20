Онлайн-рулетка: все, что нужно знать новичку®

Во время карантина, когда все увеселительные заведения закрыты, нужно искать способы развлечь себя дома самостоятельно. Отличный вариант – зарегистрироваться на сайте Casino X, чтобы играть в онлайн-рулетку. Подробная информация об этом азартном развлечении представлена в нашей статье.

Об игре

Рулетка – это классическая азартная игра, которая получила большую популярность во всем мире. Ее название с французского языка дословно переводится как «колесо». Перед игроком находится барабан, разделенный на секторы. Каждый сектор имеет нумерацию от 0 до 36. Игрок делает ставку на любой номер, а шарик указывает на выигрышный. Сложность игры состоит в том, что предугадать исход невозможно. Все зависит от госпожи Фортуны, которая может быть благосклонной, а может и нет.

История возникновения

Историки предполагают, что подобие рулетки появилось еще во времена римских легионеров. В качестве барабана они использовали обычное колесо от повозки. Оно устанавливалось горизонтально и приводилось в движение.

Специализированные рулеточные колеса с вращающимся шариком из слоновой кости появились в 16 веке при капиталистическом строе. Их можно было встретить в игорных заведениях, владельцы которых нередко сами определяли правила игры.

Правила рулетки

Главная цель рулетки — это угадать, на какой номер выпадет шарик, и сделать на него ставку. Можно выбрать не один номер, а несколько. Фактически можно даже поставить на все номера рулетки. Также можно поставить ставку на дополнительные поля.

Каждый сектор имеет свой коэффициент, по которому идет расчет ставки. Как правило, номера оплачиваются 35 к 1. А вот ставки на «красное» или «черное» рассчитываются всего 1 к 1.

Рулетка — это цикличная игра. Когда шарик упал на конкретный номер и по нему были совершены все выплаты, она начинается заново.

Стратегии игры

С тех пор, как появилось рулетка, игроки во всем мире пытаются выработать стратегии, позволяющие просчитать исход. Все они основываются на поиске зависимости выпадения шарика от того, какой номер выпал до этого. Однако на практике их эффективность не была доказана.

Эксперты не рекомендуют воспринимать подобные системы в серьез. Они настаивают на том, что выпадение каждого последующего номера на барабане не зависит от предыдущего. Поэтому нужно полагаться исключительно на собственное везение.

По этой же причине профессиональные гемблеры не играют в рулетку. Азартные игры являются для них основным источником заработка. А в рулетке они никак не могут повлиять на исход, используя математические формулы и стратегии. Единственное, что есть в арсенале – это бонусы, представленные по ссылке https://ua1.com.ua/casino/joycasino.

Виды рулетки

Рулетка существует в трех вариациях: европейская, французская и американская. Каждый вид имеет свои отличительные особенности. Но принцип игры не изменяется.

Европейская рулетка включает 37 секторов. 36 из них черно-красные, а 1 — зеленый. Это сектор «зеро». На него никогда не делают ставки.

В американской рулетке есть 2 зеленых поля. «Двойное зеро» находиться напротив обычного «зеро». Оно увеличивает преимущества казино. Стоит отметить, что в американской версии рулетки можно делать ставки на «нули».

Французская рулетка похожа на европейскую. Отличие в том, что если шарик выпадет на зеленый сектор, то ставка не сгорает, а сохраняется в следующем раунде.

Новичкам лучше всего начинать играть в европейскую рулетку. За счет того, что в ней только один нулевой сектор, шансов на победу больше. Профессиональные игроки предпочитают проводить время за французской рулеткой. Она имеет множество нюансов, которые делают игру очень интересной.

Как начать играть

В первую очередь, необходимо определиться с размером банка. Новичку ни к чему рисковать большими суммами. Делить крупные ставки можно, набравшись опыта побольше.

Размер банкролла определяет и стиль игры. Если стартовый капитал небольшой, то агрессивная стратегия явно не подходит.

Также необходимо определить лимит – сумму, которую можно проиграть. Если она достигнет критического значения, игру нужно прекратить, даже если кажется, что вот-вот повезет.