Организаторы рассказали о четырех вариантах проведения Евровидения-2021

Организаторы международного конкурса "Евровидение" представили четыре варианта проведения мероприятия в следующем году. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В оргкомитете уточнили, что всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Первый сценарий развития событий - традиционный: конкурс пройдет в концертном зале Ahoy в Роттердаме с "живыми" выступлениями исполнителей и в присутствии зрителей. Участники конкурса также смогут принимать участия в других мероприятиях в Роттердаме.

Согласно второму сценарию, между артистами и зрителями будет введена дистанция в 1,5 м, а число членов делегаций и представителей прессы - сокращено.

Третий вариант, кроме социального дистанцирования, предусматривает ограниченное число выступающих музыкантов. Кроме того, конкурсанты смогут выступить удаленно из своих стран.

Согласно четвертому сценарию, предусматривается проведение конкурса в отсутствие зрителей в зале и без организации мероприятий в Роттердаме. Участники выступят удаленно из своих стран, а их выступления покажут в едином телешоу с арены Ahoy.

Окончательное решение о том, по какому же сценарию пройдет Евровидение, будет принято в начале 2021 года.

Как сообщалось, два полуфинала песенного конкурса «Евровидения» в 2021 году запланированы на 18 мая и 20 мая, а Гранд-финал — на 22 мая.

Артисты, которые из-за вспышки коронавируса не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.

Украину будет представлять солистка группы Go A Екатерина Павленко, прошедшая нацотбор на Евровидение-2020.