Особенности домашних тренировок®

Когда трудно выделить время на поход в спортзал, спасают домашние тренировки. Занятия дома помогают оставаться в форме и поддерживать хорошее самочувствие. В этой статье мы, совместно с интернет-изданием «Дни.ру», расскажем, можно ли получить от домашних физических нагрузок такой же эффект, как и в тренажерном зале?

Плюсы и минусы домашних тренировок

У домашних тренировок есть свои преимущества перед походами в спортзал, а именно:

1. Экономия на покупке абонемента в фитнесс-центр.

2. Возможность недорого оборудовать домашний зал спортивным инвентарем из Китая, используя лучшие купоны Алиэкспресс.

3. Экономия времени на поездках в спортзал.

4. Удобство занятий в любое время.

5. Отсутствие очереди к любимому тренажеру или инвентарю.

Однако существуют некоторые аргументы против домашних тренировок. Многим людям тяжело заниматься в одиночку – им нужна группа поддержки, визуальный мотиватор и наставление тренера. К тому же, персональный тренер следит за правильностью выполнения упражнений во избежание травм и растяжений.

Сделать полноценный тренажерный зал в доме – дорогое удовольствие, орбитрек обойдется в 4000 гривен, а беговая дорожка – от 6000 гривен. Большая часть эффективных тренажеров также недоступна для бытового использования из-за огромных габаритов. Средний размер силовой скамьи – 2,3 м на 1,3 м.

Как оборудовать спортзал дома?

В зависимости от размера бюджета можно оборудовать специализированный тренажерный зал или небольшой спортивный уголок с инвентарем. Существует много тренажеров – нужно лишь знать, что покупать.

Выбор приспособлений зависит от цели тренировки, например, похудение, набор мышечной массы, поддержание спортивной формы. К самым популярным тренажерам для дома относятся:

Беговая дорожка. Простой в использовании кардиотренажер для ходьбы и бега.

Велотренажер. Способствует проработке мышц спины и ног, эффективен при похудении.

Степпер. Шаговой тренажер, который имитирует подъем по ступенькам.

Мультистанция. Фитнес-станцию используют для интенсивных упражнений на все группы мышц.

Орбитрек. Его считают самым эффективным при сбрасывании веса, при этом он минимизирует нагрузку на позвоночник при интенсивных занятиях.

Эксперты советуют оборудовать комнату зеркалами, чтобы следить за правильностью выполнения упражнений. Дополнительно можно запастись штангами, установить силовую скамью. Также необходимо установить прочное покрытие на полу, которое выдержит вес спортивных приспособлений. Если нет денег на тренажеры, можно тренировать каждую мышцу тела, используя ручной инвентарь.

Недорогой инвентарь для занятий:

Фитнес-браслет. Этот гаджет позволяет следить за пульсом, засекать время, стоя в планке (промокод М.Видео на все поможет сделать заказ со скидкой).

Коврик для фитнеса. Подходит для упражнений на пресс и стретчинга.

Фитбол. Один из снарядов для аэробики, занятия с ним могут заменить работу на кардиотренажерах.

Гантели. При помощи гантелей можно подкачать бицепс и мышцы спины.

Тренировочная скамья. Скамейка подходит для тренировки мышц верхнего плечевого пояса, рук, ног; частично заменяет фитнес-станцию.

Как заниматься без инвентаря?

Отличную форму можно поддерживать и без спортивного инвентаря. Для этого проводят эффективные тренировки дома, используя собственный вес (упражнения Bodyweight).

Обратные отжимания, планка, бег в упоре лежа, подъемы на пресс, выпады и приседания – вот примеры отличных упражнений для домашних тренировок. Спортсмены постепенно увеличивают количество повторений, подходов и сокращают время отдыха между подходами. Если есть скидочные купоны Читай Город, можно выучить технику выполнения упражнений по книгам.

Еще один способ тренироваться дома – повторять движения из обучающего видео. В сети можно найти комплексы упражнений по аэробике, фитнесу, стретчингу и т.д.

Итак, эффективны ли домашние тренировки? Ответ однозначный – да. Если тратить время и усилия на тренировку, она ничем не будет уступать занятиям в спортзале. Некоторым людям удается быстрее сбросить вес дома, чем в тренажерном зале. Кого-то отвлекают окружающие люди и шум, кого-то стесняют в движениях комплексы. Дома человек может организовать свой тренировочный процесс без ограничений, которые существуют в фитнес-зале.