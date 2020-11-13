Особенности подбора термобелья бренда Норфин ®

Термобелье Норфин выпускается латвийской компанией с многолетним опытом. Производитель уверенно прошел период от небольшого производства до лидерских позиций на рынке. Основное направление деятельности связано с пошивом и реализацией спортивной и туристической одежды повышенной комфортности для активных людей, рыболовов, охотников и профессиональных спортсменов. В каталоге norfin.com.ua можно подобрать подходящую модель термического белья для любых погодных условий.

Материалы производства

Утеплённое белье выпускается на основе синтетических тканей с добавлением натуральной прослойки. Такое решение способствует быстрому испарению влаги с поверхности, к которой прилегает ткань. Флис или микрофлис задействуется в более плотных моделях, задерживая внутри большой объём тепла. Производитель уверенно комбинирует два вида полотен для получения наилучших эксплуатационных свойств. Отдельного внимания заслуживает одежда с применением хлопка (линия Cotton Line). Он помогает защищать чувствительную кожу от аллергии и обеспечивает наилучшие впитывающие характеристики.

Линейки термобелья

К наиболее востребованным видам можно отнести следующие коллекции производителя:

Active Line (белье нижнего слоя, использующееся при высокой физической активности, имеет удобный крой из мягкого материала по типу Meryl Skinlife);

Thermo Line 2 (предусмотрен базовый слой, который используется для максимального влагоотвода, произведено из полиэстера);

Nord (комбинированное термобелье второго слоя используется для утепления тела при средней/высокой активности, материалы: Norfleese Micro и полиэстер)

Winter Line (базовая коллекция из полиэстера для низкой активности, может использоваться в качестве дополнительного утеплителя);

Comfort Line (базовые изделия с повышенной эластичностью, с их помощью можно добиться максимального облегания без стеснения движений, в состав входят вставки на основе микрофлиса, основа - полиэстер с добавлением спандекса).

Особенности применения

Две основные функции подобной одежды заключаются в отводе влаги и сохранении тепла. Лишний пот отводится на мембранную ткань для осуществления ее последующей «передачи» в воздух. Плотность прилегания напрямую определяет эффективность подобных манипуляций. Важно правильно выбирать термическое белье по размеру, чтобы оно плотно обхватывало тело.

«Нижняя» одежда несёт в себе важную функцию по обогреву, поэтому лишняя влага и пот попросту не должны образовываться внутри. Именно по этой причине, производитель минимизировал возможность использования натуральных тканей. Да, они впитывают лишнюю жидкость, но тело за счёт этого свойства быстрее охлаждается.

Изделия второго слоя используются только для поддержания тепловых свойств. Они могут иметь большую толщину, состав тканей при их пошиве заметно изменён. Верхнее белье также способно отвести влагу наружу без ее впитывания.

Как выбрать?

При подборе данных позиций важно уделить внимание не только размерной линейке, но и эксплуатационным характеристикам. Если потребитель делает заниматься рыбалкой или охотой на открытых местностях, то стоит приобрести белье Норфин верхнего и нижнего слоя. Эти два комплекта можно комбинировать между собой в зависимости от погодных условий и текущей физической активности. Универсальные варианты подойдут тем, кто редко выходит на лёд. К таким моделям можно отнести серию Norfin Winter Line.