От каких критериев выбора зависит цена клиромайзера? Разбираемся с DartVaper®

Вейпинг приобретает все большую популярность по всему миру. Соответственно это значительно влияет на расширение ассортимента. Каждый из этих товаров имеет свои особенности, но для многих пользователей они кажутся одинаковыми.

В частности это касается клиромайзера. Многие его путают с атомайзером, хотя это две разные вещи. Соответственно нужно внимательно обращать внимание на определенные критерии выбора. От них напрямую зависит удобство пользования и цена клиромайзера. Как раз для этого DartVaper немного упростит жизнь, назвав основные характеристики выбора.

На какие моменты обратить внимание?

Объем

От этого пункта зависит, насколько долго сможете наслаждаться курением. Некоторые для этого приобретают максимально огромные модели. Вот только стоит помнить, что длительность пользования зависит еще от других параметров.

Материалы изготовления

Для бака довольно часто используют огнеупорное стекло. Оно при нагреве не вступает в реакции и не выделяет опасных веществ. А еще стоит помнить о его прочности. Несмотря на это важно придерживаться правил пользования и не подвергать бак повреждениям. Также встречаются баки из поликарбонатного пластика. Этот материал гораздо дешевле и соответственно срок службы у бака меньше.

Для спирали нагрева берут сталь, никель или хром. Каждый из этих материалов имеет свои особенности.

Если речь идет о фитиле, встречаются хлопок, бамбуковая нить, кремнеземный шнур.

Испаритель

Особенное внимание уделите расположению испарительного элемента. Он может находиться вверху или внизу.

Мощность и сопротивление

Когда будете выбирать эти показатели, учитывайте опыт пользования вейпом. Новичкам рекомендуют искать модели со стандартными показателями, чтобы у них не возникало сложностей. Опытные пользователи могут выбирать любые предложения.

Возможность контроля температуры

Такая возможность появилась относительно недавно и она позволяет регулировать температуру накала спирали. Так вы без проблем получаете прохладный пар и отсутствие гари.

Понятно, что есть еще и другие характеристики, которые важно учитывать. От этих всех параметров зависит цена продукции и дальнейшее пользование. Вместе с DartVaper удастся подобрать идеальные составляющие для вейпа, чтобы потом долго наслаждаться курением.