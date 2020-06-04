Отдых под присмотром: пляжи на Азовском море будут патрулировать нацгвардейцы

04 июня 2020 г. 15:35
Источник: РБК-Украина
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Из-за ослабления карантинных ограничений в Украине усилят патрулирование прибрежных зон вблизи Азовского моря. В частности, будут контролировать пляжи в Мариуполе и некоторых населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщил заместитель командира воинской части Сергей Загреба, наряды Нацгвардии усиливают патрулирование прибрежных зон из-за того, что количество отдыхающих на пляжах увеличивается.

"С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали пункты питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", - сказал заместитель.

Таким образом военные и полиция будут контролировать пляжи Мариуполя, Ялты, Мелекина и Белосарайской Косы. Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.

В Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что все отдыхающие на пляжах должны соблюдать дистанцию минимум два метра, регулярно мыть руки, чихать только в одноразовую салфетку или в изгиб локтя. Вместе с тем персонал пляжей должен будет работать в масках. Также в Минздраве не рекомендуют людям из группы риска (пожилым и с хроническими заболеваниями) посещать прибрежных зон и зон отдыха.

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