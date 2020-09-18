Харьковскому театру оперы и балета - 95 лет: к открытию сезона состоялся праздничный концерт

В этом году Харьковский театр оперы и балета - юбиляр. 95 лет, как его артисты радуют харьковчан своим творчеством.

Накануне состоялся праздничный концерт к открытию нового сезона. С этой датой театралов поздравил и губернатор Алексей Кучер.

Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА

Харків - це столиця культурна. Чому так? Тому що у нас є такі виконавці – це, в першу чергу, і у нас є такі, як ви, поціновувачі цієї культури. І ось це поєднання, коли у артистів горять очі, і коли ви віддячуєте оплесками, вона якраз і виводить нас вперед.

Несмотря на суровые реалии пандемии, в зале - аншлаг.

Лидия Полигаева, зрительница

Прихожу по мере возможности. Как можно чаще. Но, а тем более - сегодня открытие! Поэтому с радостью с удовольствием вот сюда пришла.

Впрочем, все рекомендации выполнены, людей рассадили на дистанции, они придерживались масочного режима, а на входе проводили температурный скрининг.