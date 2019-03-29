Отмена спектакля в ХНАТОБе: названа причина

29 марта 2019 г. 11:27
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В Харьковском театре оперы и балета имени Лысенко вчера вечером, 28 марта, должен был состояться показ оперы "Севильский цирюльник", но люди не смогли попасть внутрь.

Как сообщили на странице театра в Facebook, люди, которые делают ремонт  в помещениях Харьковского облсовета, переданных в аренду Академии искусств Владимира Гришко заблокировали  аварийные выходы из большого зала театра. В целях безопасности администрация ХНАТОБа была вынуждена отменить показ спектакля. 

Деньги за билеты зрителям уже частично возвращены, а тем, кто не успел сделать этого не месте, предложили прийти сегодня в кассы - получить свои деньги обратно или обменять билет на другой спектакль. 

"Администрация театра осуществляет все возможные меры для предупреждения подобных, форс-мажорных ситуаций в будущем", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, пообещали сообщить подробности о ситуации позже. 

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