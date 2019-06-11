Отпуск под угрозой: туристам не рекомендуют купаться в Черном море на Одесчине

11 июня 2019 г. 12:47
Источник: УНИАН
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Специалисты не рекомендуют купаться на побережье в Одессе и Одесской области из-за загрязнения воды.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области, на побережье Черного моря наблюдается аномальное явление.

В частности, на пляжах Одессы и области зафиксировано интенсивное развитие водорослей, что может привести к наличию в воде опасных веществ и микробиологических организмов.

«Предостерегаем население, особенно детей, от купания в такой воде и потреблению выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов», - сказано в сообщении.

В пресс-службе мэрии добавили, что рекомендации специалистов также связаны с тем, что 8-9 июня были сильные ливни, из-за чего большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.

Как сообщается, необычное явление, приведшее к тому, что из-за водорослей вода на побережье стала зеленой, наблюдается с минувших выходных.
 

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