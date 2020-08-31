Патриотическое воспитание и спорт. Как общественники прививают подросткам моду на ЗОЖ?

В “Грушнике” Сковороды прошел национально-патриотический квест "Патриот". Организатор мероприятия - Даниэль Солодчик - рассказывает - устраивает такие мероприятия, чтобы обеспечить молодежь интересным досугом с патриотическим характером.

Даниэль Солодчик, организатор квеста "Патриот"

Ми об'єднуємо молодь трьох селищ. Це перший захід для цих трьох селищ, тому що вони досі не проводили такі заходи ні для дітей, ні для дорослих, щоб об’єднати жителів Покотилівки, Високого та Бабаїв

Участниками квеста стали почти полсотни подростков. Они бегали по лесу и разгадывали интересные загадки.

Дарья Лементова, ученица 11 класса Бабаевского школы

Это очень хорошая возможность, как минимум, подтянуть свою физическую форму, а также - провести время с друзьями. Я пришла сюда с ними, будет весело

Народный депутат Мария Мезенцева, которая стала соавтором закона о молодежной политике, также посетила это мероприятие.

Мария Мезенцева, Народная депутатка Украины, Председатель молодежного альянса "Харьковщина"

Сьогодні, Височанське ОТГ, яке поєднує три населених пункти, які, як я знаю, до цього не спілкувалися між собою - не було жодного заходу - сьогодні, завдячуючи Даніелю, нашій команді, ми робимо цей захід

На подготовку к квесту ушел месяц, рассказывает Даниэль Солодчик. Все это время он совместно с другими общественными деятелями готовил конкурсы, исследовал территорию леса и две недели отбирал участников. Говорит - старания себя оправдали.

Даниэль Солодчик, организатор квеста "Патриот"

Всі спортивні, молодіжні заходи, бо зараз їх немає взагалі. Фактично, молодь займається тільки мінімально – футболом, максимально - в школах, які за можливості виділяють місце спорту. Селища, на жаль, не роблять комплексний підхід на розвиток молоді і розвиток спорту в селищах

Даниэль Солодчик обещает сделать все возможное, чтобы объединить молодежь Высочанской громады и способствовать ее культурному и спортивному развитию.