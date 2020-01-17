ПЦУ развенчала главный миф о купании на Крещение

Православная церковь Украины развенчала миф о том, что купание в освященной воде на Крещение смывает грехи и приводит к духовному очищению.

Как рассказали на официальной странице ПЦУ в Facebook, очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более – с предрассудками или суевериями.

"Никакого церковного предписания для свершения такого действа нет и, как утверждают исследователи, среди украинского народа оно не имело распространения", - отмечают в ПЦУ.

В церкви рассказали, что 19 января по новому стилю Православная Церковь торжественно отмечает один из двунадесятых праздников – Крещение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа в реке Иордан.

"На праздник Богоявления совершается особый Чин освящения воды, которая называется большой агиасмой, что в переводе с греческого означает святыня. Соответственно, и отношение к такой воде, как и к любой другой святыне, должно быть почтительным", - написали на странице.

Отмечается, что украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас – порой совсем без одежды, или с предыдущим алкогольным "подогревом" и громкими гуляньями после.

"На Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости". Нет необходимости запасаться водой бидонами или канистрами - ведь тот, кто принесет на освящение даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости".

В ПЦУ подчеркнули, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор для каждого. Главное - не превращать такое купание в некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего - например, того, кто таки решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело.