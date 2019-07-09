Пеликан по кличке Малыш: в зоопарке подрастает потомство розовых водоплавающих птиц

Этот коричнево-лиловой красавец - пеликан по имени Малыш. Накануне птичке исполнилось 5 месяцев. Сейчас цвет его перышек постоянно меняется - от светлых красок до более насыщенных и темных, но так будет не всегда, говорит пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка:

Но окраска будет меняться, и взрослое оперение - белое с розовым отливом пеликан наденет на 3 году жизни, и он ничем не будет отличаться от своих родственников.

Кроме изменений в окраске, в этот период у пеликанов формируется и их птичий характер, говорит Жанна Сивуха. И здесь Малыш уже успел сформировать о себе впечатление среди соседей по водоему.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка:

Так что сейчас у нас есть отличная возможность наблюдать за игрой цвета. Сейчас пеликанчик находится на пруду зоопарка в компании своих родственников, но, несмотря на юный возраст, себя в обиду он не дает. Характер у пеликанов довольно своенравный и очень живой.

Что касается гастрономических вкусов Малыша, говорит Жанна Сивуха – здесь всё просто. Он, как и все его родственники-пеликаны, предпочитает рыбное меню, особенно любит лакомиться свежими бычками. Вместе с Малышом в Харьковском зоопарке живет еще 7 взрослых розовых пеликанов и один кучерявый пеликан.