Переход Украины на цифру: легальные способы просмотра любимых телеканалов®

В сентябре 2020 года Украина перешла на цифровой формат эфирного вещания DVB-T2, и большинство общенациональных каналов оказались закодированы. У абонентов, которые не успели перейти на новый формат, остается несколько вариантов. Предлагаем разобраться в преимуществах и недостатках альтернативных сервисов.

Около трети стран мира уже отказались от аналогового телевидения. Мотивы очевидны: более высокое качество изображения, дополнительные возможности для зрителей (стереозвук, субтитры, телегид), стойкость к помехам и высокая пропускная способность сигнала.

Телевидение Т2

Эфирное цифровое телевидение дает возможность бесплатного просмотра 28 общенациональных и 4 региональных украинских телеканалов в HD качестве с разрешением 720i и 1020i. Абонентам понадобится приобрести комнатную или внешнюю антенну и тюнер Т2. Телевизионный приемник подключается к компьютеру, проектору, телевизору и любому цифровому устройству с экраном. Однако, если телевизоров несколько, то для каждого понадобится отдельный тюнер.

Выпускают приставки в двух форм-факторах: внешние и внутренние. К категории внешних тюнеров принадлежат отдельные устройства, рассчитанные на прием эфирного телевещания. В линейке представлены простейшие модели и многофункциональные медиацентры с поддержкой функции Wi-Fi ready, IPTV, воспроизведением онлайн-радио, встроенным жестким диском, опцией Timeshift. Продвинутые модели практически всегда оснащаются пультом ДУ и возможностью подключения выносного инфракрасного приемника. Внешний ИК-датчик пригодится в том случае, если тюнер находится в месте, куда не достает сигнал пульта.

Внутренние тюнеры подходят только для ПК и устанавливаются в слот PCI-E на материнской плате. Такие компактные устройства менее универсальны и предназначены для пользователей, желающих расширить мультимедийную функциональность своего компьютера. В сравнении с внешними тюнерами у моделей для ПК довольно скромный набор функций, который ограничивается возможностью записи видео и функцией Timeshift.

Телевидение по протоколу интернета

Для обеспечения полноценного просмотра ТВ-каналов не понадобится приобретать спутник или дорогостоящую антенну. Все, что нужно, — высокоскоростной интернет, смарт-телевизор с установленным приложением IPTV Player или приставка. Отметим, что некоторые модели тюнеров Т2 работают с телевещанием IPTV. Абонентам, которые планируют подключить IPTV-каналы, провайдеры часто предлагают пакеты услуг интернет + телевидение, что выгоднее, чем приобретать каждую опцию отдельно. Интернет-телевидение можно смотреть на планшетах, компьютерах, смартфонах и телевизорах.

В отличие от Т2 телевидение по протоколу интернета открывает доступ к практически неограниченному количеству каналов. Вместе с HD-качеством изображения зрители получают опции записи и перемотки передач в реальном времени, многоканальный звук, возможность выбрать желаемые телеканалы и составить их список в плейлист. Подключив пакет услуг, пользователь может просматривать любимый фильм или передачу неограниченное количество раз. Дополнительно абонент получает доступ к подробной телепрограмме и сопроводительной информации к роликам, видео, обзорам, фильмам.

Среди недостатков — прямая зависимость качества видео от скорости интернет-соединения. Для устойчивого сигнала понадобится не менее 10−50 Мб/с.