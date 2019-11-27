Первый орангутан с украинским гражданством. В Экопарке долгожданное пополнение

Иди, мой хороший, будем кофе пить, иди.

И семенами, и даже кофе с пирожком, как только не выманивали молодого отца Васю, чтобы развлечь. Такой печальный орангутан, потому живет отдельно от своей возлюбленной - восьмилетней Понки.

Ранее они проживали втроем, рассказывает зоокипер Инна Можевенко, - Вася, Понка и еще один самец. Впрочем, Поночка недавно родила от крепкого и спокойного Василия, и мама с пушистым малышом переехали в отдельное помещение, чтобы маленький орангутанчик был в безопасности. Но как только малыш окрепнет, семью соединят, а пока они общаются сквозь стену.

Инна Можевенко, зоокипер "Фельдман Экопарк"

Почему ей понравился Вася, ну защищал её, да когда она была меньше, вот Кравочка у нас такой: он, мальчик, любит пообижать, а Вася её защищал, поэтому она получила защиту под покровительством Васи. Поэтому, наверное, так, а может, потому что он у нас очень красивый всегда ухоженный с прической. Единственное, что он не любит, когда у него кто-то что-то забирает силой. С ним нужно поменяться, всё, что у него забрать, нужно, допустим, нужно поменяться на что-нибудь вкусное, а так он очень спокойный, защищает деток, хороший папа. А вот и мама.

Поночка ни на секунду не расстается с малышом, новорожденный орангутанчик висит на маме, крепко уцепившись за ее мех.

Лялечку, аккуратно, лялечку, держи его, да. Что там всё в порядке?

Малыш имеет хороший аппетит, питается пока маменькиным молоком, а чтобы оно было еще вкуснее и полезнее, Понке к привычному рациону из фруктов, овощей, отварного мяса, рыбы и печени дополнительно дают молочные каши. Сейчас орангутанихе очень хочется граната и винограда, а иногда мама ищет вкусненьких конфет в карманах зоокиперов.

Что у меня в кармане? Будешь искать, что у меня в кармане? Ану, поищи. Ооо, что там - вкусняшка?

Пушистая мама находится под наблюдением ветеринаров и зоокиперов от начала беременности. Рожала Понка самостоятельно без всякого вмешательства, по словам Ларисы Олейник, роды прошли без осложнений, поэтому сейчас и мама, и орангутанчик чувствуют себя хорошо.

Лариса Олейник, зоокипер "Фельдман Экопарк"

Ребенок появился, получается, утром как раз, мы видели практически весь этот процесс. Ну, она сначала спряталась за углом, а потом вышла уже с ребенком. Услышали писк ребёнка, и она вышла с маленьким. Она вообще стала более ласковой и очень сильно игривой, вот она всё время требует к себе внимания повышенного.

По словам специалистов, это первый рожденный в Украине детеныш данного вида человекообразных приматов, которые к тому же занесены в Международную Красную книгу.

Валерия Иващенко, зам. директора по зооветеринарным вопросам «Фельдман Экопарк»

У нас более 15 человекообразных приматов, что уже в своем роде эксклюзив для Украины и не только. Потому что не многие зоопарки содержат данных приматов потому, что они достаточно тяжелы в обслуживании. Это и кормление, это и вольеры должны быть усиленными, потому что как вы видите, вся сетка, они могут её расплетать, для них это вообще не составляет труда.

Малышу сейчас активно выбирают имя в социальных сетях, там проходят голосования за самое интересное имя для орангутанчика. Победителей выберут через месяц.