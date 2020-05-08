Плесень, носки и жвачки: названо самое грязное место в самолете

Стюардесса, пожелавшая остаться анонимной, назвала самое грязное место на борту самолета. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам бортпроводницы, таким местом является не туалет, а карманы впереди стоящего кресла.

Кроме того, стюардесса посоветовала не пользоваться ими вообще.

Эту часть не дезинфицируют, а пассажиры оставляют там самые невообразимые вещи.

Среди перечисленного женщиной были трусы, носки, жвачки и огрызки яблок.

Также там находят грязные салфетки, а некоторые пассажиры даже засовывают в карман ноги во время полета.

Исследование организации CBA News Marketplace обнаружило, что на ремнях безопасности, выдвижных столиках, карманах кресел и подголовниках обнаружены плесень и бактерии кишечной палочки.