Пляжный сезон в период карантина. Нужно ли носить маски и какой риск заражения?

Расстояние, и пожалуйста, наденьте маски.

Спасатель в громкоговоритель призывает отдыхающих соблюдать дистанцию ​​между полотенцами, на которых они загорают, или надеть маски. В ответ - даже агрессивные выкрики. Пляж под вечер пятницы здесь забит до отказа. Дистанции никакой, как, собственно, и масок.

Хотя министр здравоохранения Максим Степанов отметил: если расстояние между шезлонгами менее полутора метра друг от друга - маска обязательна.

Но вот главный спасатель Николай говорит, что они могут только об этом напоминать, таких полномочий, как в полиции, по соблюдению карантина они не имеют, а патруль вызывают лишь когда отдыхающий слишком агрессивно реагирует на замечания.

Николай Яницкий, главный спасатель

Два метра между человеком, два метра должно быть, то есть, если семья, там, до трех человек, в принципе вместе можно. А так люди некоторые слушаются - все хорошо, больше, конечно, кивают головой и всё. Ну, вы понимаете - пляж бесплатный, если к нам приходят рану обработать – это да, антисептик даем, пляж бесплатный, как бы нету на входе ничего.

Наталья без маски, поскольку от людей отсела подальше – здесь, говорит, и тень, и скопления нет. И когда шла отдыхать, прежде всего, проверила соответствует ли качество воды саннормам, потому что коронавирус-коронавирусом, а других инфекций в воде может хватать.

Наталья

Ні, не боїмся відпочивати. А без масок разрешили на пляже. В транспорте, на ринке в магазине - пожалуйста. На пляже без масок.

А вот Кристина вообще в воду заходить не хочет, как, собственно, и загорать рядом с людьми, поэтому и место себе выбрала ближе к лесу.

Кристина

Я стараюсь просто лежать немножко дальше, чтобы никому не мешать и мне никто не мешал. Каких-то особых спецсредств я не брала. Конечно же, нет, все расслабились давно и особо не придерживаемся, к сожалению, и нужно напоминать всё время.

Антонина же вообще в коронавирус, говорит, не верит, и все же нарушать распоряжение Кабмина не хочет, поэтому во всех общественных местах типа магазинов маску надевает, говорит, всегда.

Антонина

Никак не защищаюсь, я в карантин не верю и в коронавирус - тоже. Я маску надеваю периодически и меняю её, но только сугубо в транспортных средствах, в посещении магазинов, рынков и так же пользуюсь дезинфицирующими средствами.

А вот где вероятно нет ни одного карантина — это вагончики торгующих едой и напитками вблизи пляжа, продавцы здесь бросились убегать от камеры или впопыхах надевать маски.

- Покажіть нам масочки, є вони в вас взагалі чи немає? - Щас наденем масочки.

Между тем, по данным Харьковского областного лабцентра, в регионе уже 1991 случай коронавируса.

Четыре человека погибли только за последние сутки.