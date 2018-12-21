По каким критериям выбирать мягкие кресла? Рассказывает секреты «Eurodivan» ®

Любую гостиную сложно представить без уютного дивана. На нем запросто поместится вся семья. Да и для одного человека это уютное место отдыха. Но одного дивана в гостиной будет мало.

Просто не всегда хочется на нем лежать. Иногда возникает желание посидеть с чашкой чая и посмотреть в окно или почитать книгу. А может вам повезло и вы проживаете в доме с камином. В таком случае мягкие кресла будут в самый раз. Только нужно выбрать свою модель в интернет-магазине «Евродиван». Давайте вместе во всем разбираться, чтобы потом покупка принесла максимум удовольствия.

Какие бывают мягкие кресла?

Фантазия производителей мебели кажется безграничной. Они столько всего придумали, что в нем так легко запутаться. Сложно в этом ассортименте отыскать нужные предметы интерьера.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, составьте определенный список требований:

размер;

форма;

наполнитель;

обивка;

стиль.

При покупке любой мебели учитывается размер. Ведь сколько было таких случаев, что выбранный элемент слишком загромождал пространство. Не ленитесь перед заказом все померить и составить план размещения мебели.

Теперь переходим к форме. Планируете ставить его в гостиной и постоянно на нем отдыхать, тогда ищите модель с подлокотниками и подголовниками. Можете еще обратить внимание на реклайнер, где есть подставка под ноги.

Каждый сантиметр на счету? Приобретите кресло-кровать. Для одного человека идеальное спальное место. Не забываем о модных креслах-мешках.

Что касается наполнителя, то чаще всего используют пенополиуретан. Он может иметь разную твердость. Это позволяет сделать сидение более мягким, а спинку твердой. Для бескаркасных выбирают гранулы из пенополистирола.

Выбор обивки зависит исключительно от ваших пожеланий. В доме маленькие дети и домашние животные, выбирайте максимально неприхотливый материал в уходе. Также они должны быть устойчивыми к повреждениям. В остальных случаях можете выбрать любой вариант: будь то кожу или велюр. Главное, чтобы они подходили под оформление.

Ну и не забываем о стиле. Согласитесь, что кресла-мешки или модели вычурных форм больше подходят для стиля лофт или хай-тек. Классическое оформление с большими подушками идеально впишется в традиционный интерьер.

Современный мир мебели активно развивается и ежегодно пополняется новыми моделями. Но составив наперед определенный список, за несколько минут подберете в интернет-магазине «Евродиван» свое мягкое кресло. Добавьте максимум уюта комнате.