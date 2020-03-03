По торговому центру на Одесской гулял лемур

03 марта 2020 г. 10:15
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В одном из торговых центров Харькова, где ранее видели гуляющих обезьяну, а чуть позже - и львенка, заметили свободно гуляющего лемура.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видео животное неторопливо бродит по коридорам торгового центра, гуляет между торговыми точками и с интересом рассматривает посетителей.

По информации очевидцев, лемур живет  в контактном зоопарке, который находился рядом, и он совершил побег из него.

Как сообщается, через некоторое время беглеца все-таки поймали.

 

Видео: 

По Сан Моллу бегал лемур

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