По торговому центру на Одесской гулял лемур

В одном из торговых центров Харькова, где ранее видели гуляющих обезьяну, а чуть позже - и львенка, заметили свободно гуляющего лемура.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видео животное неторопливо бродит по коридорам торгового центра, гуляет между торговыми точками и с интересом рассматривает посетителей.

По информации очевидцев, лемур живет в контактном зоопарке, который находился рядом, и он совершил побег из него.

Как сообщается, через некоторое время беглеца все-таки поймали.