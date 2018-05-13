Победительницей Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля

13 мая 2018 г. 12:25
Источник: РБК Украина
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Евровидение 2019 пройдет в Израиле.

Нетта Барзилай (Израиль) стала победительницей Евровидения 2018.

Она набрала максимальное количество голосов по результатам голосования в финале, который состоялся 12 мая в Лиссабоне (Португалия).

Нетта Барзилай выступила с песней Toy на Евровидении 2018.

Второе место получила участница от Кипра Элени Фурейра, а третье - Сезар Сэмпсон, который в этом году представлял Австрию.

В пятерку лидеров вошли также Германия и Италия.

MELOVIN, представляющий в этом году Украину, по результатам голосования занял 17 место.

Еще до старта Евровидения 2018 букмекеры пророчили победу именно ей. Но после первых репетиций накануне конкурса ставки изменились, и фавориткой стала Элени Фурейра, представляющая Кипр. Менялись ставки также и на первую пятерку победителей. Если изначально, кроме Израиля, в списке были Болгария, Чехия, Франция и Австралия, то после второго полуфинала в пятерке фаворитов после Кипра разместились Израиль, Франция, Литва и Германия.

Кроме того, автоматически в финал прошли страны так называемой “Большой пятерки” - Италия, Испания, Великобритания, Германия и Франция. А также страна-хозяйка Евровидения 2018 Португалия.

Видео: 

Netta - Toy - Israel - LIVE - Grand Final - Eurovision 2018

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