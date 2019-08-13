 

Почему малышей-капибар приходиться выкармливать людям

13 августа 2019 г. 19:10
Автор: Алина Тюхай
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Этих двух маленьких капибарчиков приходится выкармливать сотрудникам Экопарка. Потому что их мама родив, отказалась от опеки за детьми. Причиной тому, говорят специалисты, стало отсутствие молока у роженицы. Теперь же маленьких пушистиков кормят из бутылочки, исключительно козьим молоком, так как оно больше всего подходит по жирности, рассказывает специалист.

Эдуард Мацилевський, зам. зав. отдела грызуны и террариум "Фельдман Экопарк"

Кормим их два-три раза в день. Когда два когда три. Смотря, проголодались они или нет, сильно. Кормим козьим молочком. В среднем сейчас они съедают по 100-150 миллилитров за один приём пищи. Они подъедают травку с первого дня как родились они с первого дня, как только родились уже шли, купались в озеро, кушали травку. Бегали. То есть они рождаются полностью готовые к жизни.

Сразу после рождения сотрудники Экопарка забрали их к себе домой. Но маленьких сорванцов вскоре пришлось вернуть обратно в семью грызунов, потому что слишком активны были пушистые малыши и начали даже шкодничать, рассказывает Эдуард Мацилевский.

Эдуард Мацилевский, зам. зав. отдела грызуны и террариум "Фельдман Экопарк"

Дети очень игривые. Назвали их Эдик и Артем в честь меня и ещё одного кипера. Как можно наблюдать они выглядят, так же как и мы. Один побольше, второй поменьше. Всё время дерутся за сосочку, очень общительные. Папа относится точно так же как и люди  к своим детям. Например, вот они заходят купаться, папа смотрит, чтобы малыш не занырнул на глубину, если вдруг малыш  начинает идти на глубину папа его выталкивает, вытаскивает на берег.

Всего в группе семь особей, папа по имени Ватсон единственный самец. Его здесь все покорно слушаются, шутит Эдуард Мацилевский. Малышей никто не обижает, говорят даже наоборот, старшие следят за ними - как мама, так и старшие тети. Вообще, по словам Эдуарда Мацилевского капибары очень дружные животные, ладят со всеми, поэтому зимовали они с тапиром Далмой, а летом вольер делят с огромными шпороносными черепахами. Здесь они и пасутся и купаются в бассейне.

Эдуард Мацилевский, зам. зав. отдела грызуны и террариум "Фельдман Экопарк"

Они относятся абсолютно спокойно к любому виду животного. Вот хоть они в природе и не пересекаются со  шпороносными черепахами, но как видите они абсолютно друг-другу не мешают Иногда в жаркие дни садятся на черепах и катаются на черепахах. Черепаха кушает, маленький капибарчик залез и сидит, ждёт пока черепаха пойдёт.  То есть они  абсолютно дружелюбны, никого не обижают, друг друга не боятся.

Больше всего капибары любят лакомиться овощами и травой. Самые любимые - кабачки, болгарский перец, баклажаны и разнообразные салаты.

 

Видео: 

Почему малышей-капибар приходиться выкармливать людям - 13.08.2019

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