Почему украинцы покупают компьютерную технику в интернете: причины популярности онлайн-магазинов®

Всего несколько кликов – и новенький персональный компьютер с производительным аппаратным обеспечением уже едет к своему владельцу из склада популярного онлайн-магазина. Это ли не фантастика?

Украинцы отмечают, что с удовольствием заказывают компьютерную технику, периферийные устройства, аксессуары и комплектующие именно в виртуальных магазинах. Что же мотивирует поклонников современных технологий отдавать предпочтение виртуальному шоппингу?

Причина №1: Никакого дискомфорта.

Современный компьютерный онлайн магазин – это интуитивный пользовательский интерфейс, простая и удобная система поиска товаров, продуманное расположение текстовых и иллюстративных блоков. В интернет-магазине не нужно стоять в длинной очереди, использовать неудобную тележку или корзину, искать товар среди бесконечных стеллажей и полок. На оформление и оплату заказа в режиме онлайн уходит минимум свободного времени. Более того, виртуальный шопинг можно легко совмещать с выполнением каких-либо других задач.

Причина №2: Доступ к информации о товарах.

Если в магазинах розничной торговли детальную информацию о функциональных возможностях и технических свойствах продукции можно получить только из уст консультанта, то онлайн-ритейлеры размещают все важные данные прямо на страницах своих официальных сайтов.

В виртуальных каталогах компьютерной техники зачастую доступны: фотоснимки устройств, их описания и технические характеристики, электронные инструкции по эксплуатации, отзывы пользователей и другие полезные данные.

Причина №3: Надежность и безопасность.

Времена, когда онлайн-шопинг ассоциировался у потенциальных покупателей с опасностью и риском обмана, уже давно миновали. Многие современные интернет-магазины – это официальные представительства или партнеры популярных торговых марок, которые занимаются производством компьютерной, мобильной или какой-либо другой техники.

Соответственно, в каталогах таких магазинов представлены исключительно оригинальные, высококачественные товары, изготовленные в соответствии с общепринятыми стандартами.

Причина №4: Альтернативные методы оплаты покупок.

В некоторых небольших магазинах розничной торговли до сих пор можно оплатить товар только наличными средствами. Этот факт, к сожалению, ограничивает возможности многих украинских покупателей.

В интернет-магазинах, которые ведут официальную, узаконенную деятельность, оплатить заказанные товары можно несколькими способами:

наличными средствами;

банковской картой;

через терминалы самообслуживания.

Некоторые торговые площадки даже предлагают приобрести товар в рассрочку – то есть, оплатить его частями, разделив всю стоимость на несколько равных платежей.

Все эти причины в который раз подтверждают, что онлайн-шопинг – это один из самых быстрых и комфортных способов совершения покупок.