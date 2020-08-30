Под Чугуевом полицейские спасли молодого лебедя

В Чугуевском районе Харьковщины полицейские спасли молодого лебедя.

Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины, сегодня к полицейскому офицеру по обслуживанию Чкаловской объединенной территориальной общины обратились жители села Коробочкино.

Обеспокоенные граждане сообщили ему, что возле двора их домовладения лежит молодой лебедь, который тяжело дышит, не может взлететь и возле него уже начали собираться собаки.

Прибывшие на место правоохранители, оценив ситуацию, приняли решение загнать лебедя в ближайший двор.

Также было установлено, что на озере примерно в четырех километрах от места происшествия живут лебеди, которые в этом году выращивают 8 лебедят.

«Чтобы поймать птицу, пришлось изрядно постараться, ведь он из последних сил попытался убежать, но взлететь так и не смог. Вскоре птицу удалось поймать и воссоединить с семьей», - рассказали в полиции.

Фото и видео необычной спасательной операции было опубликовано на станице харьковской полиции в соцсетях.