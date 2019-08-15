Под Харьковом в реке нашли гепатит: где не рекомендуется купаться (карта)

Водоемы Харьковщины продолжают исследовать на наличие вирусов и других возбудителей инфекционных заболеваний.

Как сообщили в Харьковском лабораторном центре, по результатам лабораторных исследований в воде Лозовеньковского водохранилища - на пляжах «Баден - Баден» и «Вектор-Премиум ХХ» - были выявлены антигены ротавирусов.

Антиген вируса гепатита А обнаружили в пробах воды поверхностных водоемов, отобранных на городском пляже Змиева и в месте неорганизованного отдыха населения на реке Северский Донец в Изюме (пляж «Спартак»).

В то же время результаты повторных вирусологических исследований проб воды Бритайського водохранилища в пределах акватории общественного пляжа Лозовской ОТГ отвечают нормативным требованиям, отметили специалисты лабораторного центра.

С целью предотвращения возникновения заболеваний среди населения специалисты Лабцентра обновили данные на интерактивной карте мест, где не рекомендовано купаться.

Карта обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.