Под Киевом спасли павлина, замерзавшего на дереве (видео)

В Ирпене Киевской области местные жители заметили павлина, сидевшего на дереве.

Скорее всего, экзотическая птица сбежала от хозяев и медленно замерзала на ветке.

От смерти его спасла активистка местного Центра защиты животных Ирина Мурга.

На своей странице в Фейсбук девушка опубликовала фото и видео спасенной птицы.

"В 13:45 выехали по звонку от встревоженных жителей района. На дереве много часов замерзает и без движения сидит павлин. Приехали, сняли и отвезли в" Крылья Птицы "Марии Микитюк. Красивый, слабый, но живой ... Ночь не пережил бы, голод и опасность оказаться на земле завершились бы плохо ", - написала девушка в Facebook.

Активистка общественной экологической организации "Крылья птицы" Мария Микитюк на своей странице в Фейсбук опубликовала фото и видео, как ведет себя спасенный павлин в домашней обстановке, и сообщила, что хозяева беглеца нашлись и приедут его забирать, а также - что они очень переживали за него.