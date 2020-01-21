Подарки для коллег на любой случай жизни®

Выбор офисных подарков для коллег бывает непростым. Вы должны найти что-то, что соответствует личности вашего коллеги, не выходя за рамки цены. Это сложный, но все же выполнимый квест, независимо от того, идет ли речь о дне рождения, продвижении, юбилее, Рождестве или другом особом случае.

Чтобы подарок пришелся к месту и отражал ваше внимание к личности коллеги, рекомендуется изучить характер и привычки будущего адресата, и, исходя из полученной информации, сделать решение в пользу приобретения наиболее подходящего подарка.

Фанат канцелярии

Огромное количество людей увлекаются коллекционированием приятных канцелярских мелочей. Кто-то любит блокноты, кому-то нравятся стикеры и наклейки, а для третьего весь обширный список канцелярских товаров — мишень для регулярных внушительных затрат. Если ваш коллега входит в число фанатов канцелярских принадлежностей, вы можете купить для него набор красочных ручек или ежедневники в интернет-магазине.

Кроме того, такой подарок придется к месту, если ваш коллега регулярно теряет или забывает канцелярские мелочи. Подарите ему внушительный набор скрепок, коллекцию скоросшивателей или бумагу для заметок от Galore: https://galore.com.ua/shop/category/office-supplies/bumaga-i-izdeliia-iz-bumagi/bumaga-dlja-zametok.

Техногик

Если у вас есть одержимый технологиями коллега, который все всегда знает про новые гаджеты, подарите ему радость обладать полезной вещицей. Подумайте обо всех устройствах, которыми ваш технически подкованный друг владеет, и выберете аксессуар к ним: чехол, зарядное устройство, гарнитуру и технические чистящие средства — все это будет отличным подарком.

Шеф-повар

Почти в каждом коллективе можно встретить человека, который любит приносить на работу кулинарные шедевры собственного приготовления. Печенье — перед уходом в отпуск, кексики — на день рождения, а булочки — просто так, по доброте душевной. Отплатите коллеге, презентовав ему (или ей) поваренную книгу, набор тарелок или столовых принадлежностей.

Любитель природы

Такие люди делятся на два вида — первые обожают походы, поездки на природу или работу в саду, вторые — заботятся о благополучии нашей планеты. Для любителей выбраться за город идеально подойдут походный рюкзак, одеяло для пикника или стильный термос из нержавеющей стали. Защитники природы оценят холщовую сумку с вышивкой, набор энергосберегающих лампочек или посуду из натурального дерева.

Киноман и меломан

Для них одновременно легко и сложно подобрать подарок. С одной стороны, многочисленность фильмов и музыки позволяют сделать любой выбор, с другой — нужно хорошо знать коллегу, чтобы точно знать, какое кино или музыкальный альбом ему понравится. Следуя их предпочтениям, можно заказать футболку с цитатой из любимой песни или фотографией любимого актера, подарить билет на концерт или подарить раритетное издание альбома обожаемым коллегой исполнителя.

Новичок

Для новенького адаптация в коллективе может стать сложной задачей, поэтому милый подарок ободрит его и подарит уверенность. Вспомните, возможно, вам тоже приходилось непросто в первые дни на новой работе, и как вы с этим справились? Что помогло? Книга, в которой рассказывается о бизнес-процессах, удобное программное обеспечение или просто рамка с фотографиями близких людей? Все это может пригодиться и новичку.

Дополнительные советы

Если вы не знаете, что подарить, придерживайтесь проверенных вариантов, в которые входят:

органайзер;

сумка для ноутбука;

дезинфицирующая жидкость;

лосьон для рук;

часы;

календарь.

Подарки просты, но при этом полезны, и коллега наверняка будет их использовать.