"Полосатые бандиты" или Кого в экопарке называют древесным Зорро?

Она передвигается только по земле, медленно ступая и оглядываясь вокруг. Восемнадцатилетняя самка енота по кличке Бабушка - одна из старейших жителей Харьковского экопарка. Ее спасли от процедуры усыпления в другом зоопарке, поэтому здесь она получила шанс достойно встретить старость

Максим Куценко, заведующий сектором хищников Фельдман-экопарка

Ее привезли из Днепровского зоопарка уже в пожилом возрасте. У нас она живет, радуется жизни. - А вообще столько еноты живут? - Нет. Но это довольно уникальный случай для енота, 18 лет –это много. И видно, что она уже бабушка, она медленно передвигается, она ворчливая, со всеми ссорится

Андрей Гапченко изучал поведение енотов в их естественной среде. В Мексике этих животных из-за черной маски вокруг глаз прозвали Зорро, а в Америке их называют бандитами или гангстерами - за то, что они разрывают свалки и бесчинствуют во дворах, где живут люди

Андрей Гапченко, заведующий сектором науки и мониторинга Фельдман-экопарка

«Древесный Зорро» - подчеркивая их умение выкручиваться из самых непредвиденных ситуаций, замечательно притворяются мертвыми в случае опасности, смело могут наброситься даже на молодого медведя, а потом, если что вот… При этом это действительно море обаяния, лапками сейчас он залез в водичку, его английское название ракун – «тот, кто полощет»

Несмотря на свою любовь к водным процедурам, еноты в природе плохо плавают и иногда во время так называемой «стирки» могут утопить своих новорожденных детей, говорит Гапченко

Вот такими движениями они ищут что-то вкусненькое, лягушечку... «Полоскание» - это то, что придумали мы..(в это время енот подходит и становится на задние лапы) - Что ты хочешь, мой хороший?

Наталья Белокудря, корреспондент АТН

Погодувати єнотів з рук - це привілея не для всіх, але нашій знімальній групі дозволили. Зазвичай їх раціон складається з м»яса, риби та фруктів - на десерт.

В Харьковском экопарке сейчас живет семь енотов. Вместе они живут недолго. Им нужно время, чтобы привыкнуть к новому вольеру, который построен с учетом всех особенностей этого вида.

Поэтому говорить о расширении коллекции еще рано, но надежда есть.